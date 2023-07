Minister o śmierci 5-letniej córki. "Byliśmy pełni nadziei"

Dramatyczne wyznanie ministra. Opowiedział o stracie 5-letniej WIktorii

- Wiktoria miała wadę serca, po kolejnej operacji odeszła (...). Najpierw pani doktor powiedziała, że jej odejście to kwestia tygodni, sami musieliśmy ją chrzcić w szpitalu. Wiktoria jednak była z nami 5 lat, było to trudne doświadczenie, ale też błogosławieństwo, bo zbudowaliśmy z żoną jeszcze silniejsze relacje, bardzo się do siebie zbliżyliśmy - opowiadał "SE" Telus.