Minął ponad rok. Nie stało się nic [OPINIA]

Ale prawdziwa jest także teza odwrotna: że w 2024 roku prawie nic się nie zmieniło. Że nie stało się nic. I to nie tylko dlatego, że płot na granicy z Białorusią rośnie, jak rósł; że państwo zadłuża się na potęgę tak, jak czyniło to przez poprzednie osiem lat; że bezsensowna budowa CPK jest kontynuowana, a świadczenia socjalne rozdawane tak hojną ręką, jak za czasów rządów PiS; że Komisja Wenecka ma pretensje do polskiego rządu za naruszenia ustawy zasadniczej, a media publiczne sprzyjają rządzącym (choć daleko im do ścieku, jakim były w okresie prezesury Jacka Kurskiego).

A po drugie, do końca nie wiemy, czy aby na pewno poparcie dla PiS jest takie, jakie widzimy w sondażach. Być może część jego zwolenników nadal mu kibicuje, ale ankieterom, którzy wypytują ich o preferencje partyjne, udzielają odpowiedzi "nie wiem". Choć gdy przyjdzie co do czego, ponownie zagłosują na partię Kaczyńskiego.

Wiem, że brzmi to szokująco, bo na co dzień jesteśmy bombardowani medialnymi doniesieniami o aferach, kłótniach posłów, skandalicznych wypowiedziach tego czy owego, ale - jak widać - dla ogólnego obrazu społecznej rzeczywistości nie ma to wielkiego znaczenia. Polski system partyjny od lat jest jednym z najstabilniejszych w całej Europie, a nawet na świecie. To diametralna różnica w stosunku do lat 90. ubiegłego wieku, kiedy to rodzime życie polityczne zmieniało się jak w kalejdoskopie. Dziś żyjemy w jednym z najbardziej spetryfikowanych systemów partyjnych, co nie wszystkim może się podobać. Ale za to prawie każdego dziwi. Państwa także, prawda? Wypada zatem w przyszłym roku życzyć nam wszystkim wielu zdziwień. Obyśmy żyli w ciekawych czasach!