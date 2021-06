Miller wie, kogo boi się Kaczyński

- Tusk chce najpierw podnieść znaczenie Platformy Obywatelskiej, a potem zmontować najszerszą koalicję, by rzucić rękawice Jarosławowi Kaczyńskiemu. Jarosław Kaczyński boi się Donalda Tuska, co widać, chociażby po całej propagandzie, którą obóz prawicowy uprawia w stosunku do Tuska - podkreślił były premier.