Miliony płyną do TVP. Jest decyzja rządu i sądu ws. finansowania

"Analiza przepisów ustrojowych oraz procesowych prowadzi do oczywistych konkluzji, zgodnie z którymi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie nie posiada zdolności sądowej ani procesowej, co oznacza, że z udziałem tego podmiotu (organu) nie może się toczyć się jakiekolwiek postępowanie cywilne. Skoro zatem wniosek został złożony przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie, czyli przez podmiot (organ) w ogóle nieposiadający zdolności do bycia stroną (uczestnikiem) jakiegokolwiek postępowania cywilnego, to taki wniosek nie powinien (nie może) być merytorycznie rozpoznany i podlega odrzuceniu jako pismo złożone przez podmiot niezdolny do udziału w postępowaniu cywilnym" - napisano w postanowieniu.