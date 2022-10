Miliarder wywołał burzę ws. Ukrainy. Został bezwzględnie oceniony

To nie koniec zamieszania wokół Muska. Chodziło o finansowanie dostępu do internetu przez terminale Starlink w Ukrainie. Telewizja CNN ujawniła, że SpaceX zwróciła się do Pentagonu z żądaniem, by przejął finansowanie przedsięwzięcia. "Nie jesteśmy w stanie dalej przekazywać terminali Ukrainie ani finansować istniejących terminali na czas nieokreślony" - napisał we wrześniu dyrektor ds. sprzedaży SpaceX.