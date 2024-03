"Mieszkanie za remont" hitem w Krakowie. Kilkaset osób w kolejce

"Mieszkanie za remont" w Krakowie. Tłum chętnych

To już trzecia edycja organizowanego w Krakowie programu "Mieszkanie za remont". Zasada jest prosta. Wnioskodawca zobowiązuje się, że w ciągu dwunastu miesięcy od podpisania umowy wyremontuje lokal należący do miasta. W zamian uzyska prawo do bezterminowego wynajmu na bardzo atrakcyjnych warunkach. Czynsz za metr kwadratowy mieści się w przedziale od 5,96 do 15,22 zł.