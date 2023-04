Katownia mafii we wsi? Mieszkańcy zabierają głos

- Jeżeli coś faktycznie się tam działo, to wszystko musiało być robione po cichu. Ja nic nigdy nie słyszałem. Mieszkańcy również mi nie mówili. To miejsce jest na uboczu. Kiedyś tam był PGR, teraz to teren prywatny, ogrodzony. Nikt tam nie wchodził, bo po co miałby to robić? - zastanawia się Śleziak.