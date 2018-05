Mieszkańcy mają płacić za wejście do własnego domu. Spółdzielnia chce 260 zł miesięcznie

Czy mieszkańcy kamienicy przy ul. Kruczej 79 we Wrocławiu będą musieli płacić 260 zł miesięcznie za to, że wchodzą do własnego domu? Chodnik, który prowadzi do bramy budynku, należy do spółdzielni mieszkaniowej Metalowiec, która chce wprowadzić opłaty dla lokatorów, którzy nie są jej członkami.

Kamienica przy ul. Kruczej 79 we Wrocławiu (Google Earth)

Jak pisze se.pl, mieszkańcy domu przy ul. Kruczej 79 muszę przejść dwumetrowym chodnikiem, by wejść do bramy budynku. Spółdzielnia mieszkaniowa Metalowiec, która jest właścicielem przejścia, chce wprowadzić opłaty za korzystanie z chodnika. - Domagają się po 260 zł miesięcznie - mówi - Bolesław Białek, jeden z lokatorów. I dodaje, że zwłaszcza starszych mieszkańców kamienicy nie stać na taką opłatę.

Spółdzielnia tłumaczy, że zgodnie z prawem może domagać się opłat. – To nasz teren. Dbamy o niego, robimy remonty. Kwota została oszacowana przez rzeczoznawcę – mówi Dariusz Podroużek, dyrektor SM Metalowiec.

Sprawę dwumetrowego chodnika ma wkrótce rozstrzygnąć sąd. Mieszkańcy przekonują, że należące do spółdzielni przejście to jedyny sposób, by mogli dostać się do swoich mieszkań.

