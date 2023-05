Mieszkańcy Bałut apelują do sąsiadki. Poszło o jej życie seksualne

"Zwracamy się z PROŚBĄ do sąsiadów posiadających bogate życie seksualne o zakrywanie twarzy poduszką lub rozważenie kneblowania, czy też innej metody. Mamy dość wysłuchiwania stękania dniami i wieczorami. Brzmi Pani jakby ktoś co najmniej obdzierał Panią ze skóry!!!! NA NASZE NIESZCZĘŚCIE NIE MIESZKA PANI W TYM BLOKU SAMA - w budynku mieszkają dzieci, które niestety również tak jak i my muszą tego wysłuchiwać!" - brzmiała treść listu.