Mieli być Biedronką wśród kurierów. Za kilka paczek policzyli klientowi 2800 zł

Podobno są najtańsi z najtańszych, bo na zwykłej przesyłce kurierskiej zarabiają zaledwie 50 groszy albo złotówkę. Ale uwaga, wystarczy drobna pomyłka w podaniu wymiarów paczki przez klienta, a bezwzględnie skasują dwa tysiące opłat dodatkowych.

Serwis wygląda jak firma krzak. Dwa adresy mail, jeden numer infolinii, gdzie jedyne, co mają do powiedzenia konsultanci, to to, aby pisać reklamację. Grzecznie, bo rozmowa jest nagrywana. Złapkuriera.pl powołuje się na współpracę z największymi firmami kurierskimi: InPost, DHL, UPS, Fedex i wiele innych.