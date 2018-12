Mielec: kurier dostarczył przesyłkę klientowi. Potem przez pół godziny walczył o jego życie

Pan Damian jest kurierem. We wtorek jak zwykle rozwoził przesyłki. Gdy jedną z nich dostarczył, a jego klient nagle upadł i przestał oddychać, nie wahał się ani przez moment. Rozpoczął walkę o jego życie.

O niezwykłej akcji ratunkowej informuje portal hej.mielec.pl. We wtorek, około godziny 14 do dyspozytorni pogotowia w Mielcu zadzwonił przerażony mężczyzna. Powiedział, że jest kurierem i gdy doręczał paczkę, klient nagle upadł nieprzytomny na ziemię.

- My, ratownicy medyczni, wiemy, co to jest wysiłek przy reanimacji. Znamy też badania, które mówią, że już po 10 minutach przeciętny człowiek słabnie na tyle, że uciśnięcia klatki są coraz mniej efektywne. Trzeba szukać zmiennika. A pan Damian reanimował 28 minut! Nie miał już kompletnie sił, ale się nie poddawał - opowiada Grzegorz Knap, dyspozytor, który wspierał akcję.

- To właśnie o takim człowieku powinno się dużo mówić, bo to jest wzór do naśladowania! Prowadził resuscytację prawie pół godziny, do czasu dotarcia na miejsce zdarzenia karetki reanimacyjnej. Walczył bez przerwy, z ogromnym poświęceniem i pomimo skrajnego wyczerpania, opadnięcia z sił. I to o życie zupełnie obcego człowieka! Postawa pana Damiana zasługuje na najwyższe uznanie i powinna być traktowana jako współczesne bohaterstwo - mówi Tomasz Pelc, dyspozytor medyczny z mieleckiego Pogotowia Ratunkowego, który przyjął zgłoszenie.