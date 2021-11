Miejscowi mówili, że to stare kościelisko. Badaczka cmentarzysk odkryła sensację

- To najbardziej zadziwiające cmentarzysko, jakie spotkałam w swojej karierze. Są tu pochówki pradziejowe, z czasów kultury łużyckiej, następnie wczesnego średniowiecza, z XVII wieku oraz z początków XX wieku. To, co odkryliśmy, wskazuje, że to tylko mały fragment znacznie większej nekropolii - mówi WP Katarzyna Oleszek, archeolog z Rzeszowa, która pracowała przy kilkunastu podobnych cmentarzyskach.