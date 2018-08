Międzynarodowy Dzień Wyznawania Miłości - okazja na wyjawienie uczuć

20 sierpnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wyznawania Miłości. To właśnie dziś masz niepowtarzalną okazję aby wyznać ukochanej osobie, że jest dla Ciebie ważna. Nie zwlekaj, wyjaw swoje uczucia.

Miłość to tylko chemia

Nasz organizm jest niezwykle skomplikowany. Kiedy jesteśmy zakochani wydziela on fenyloetyloaminę i dopaminę w znacznie większych ilościach niż normalnie. Mowa tu nie tylko o stanie zakochania, ale również o przebywaniu w towarzystwie osoby, którą bardzo lubimy. W zależności od bliskości i zażyłości naszych relacji nasz organizm zaczyna wydzielać o wiele więcej serotoniny (hormon szczęścia). Do zmian dochodzi również w strukturze neuronowej naszego mózgu. Taki stan może się utrzymywać do nawet 4 lat, jednak wygasać zaczyna już po dwóch. Kiedy nasz organizm przestaje wytwarzać wszystkie miłosne hormony zaczyna się kryzys. Jesteśmy jak narkomani, którzy odstawili narkotyk . Niestabilność emocjonalna, rozkojarzenie, brak apetytu, bezsenność – to tylko kilka bardzo dobrze znanych konsekwencji zerwania.

Miłość to jednak coś więcej

W opozycji do stanowiska naukowców stoją z pewnością wszyscy zakochani. Ta nieprzemijająca radość na widok ukochanego. Codzienne życie, które staje się przyjemniejsze bo nie jesteśmy sami. Drobne przyjemności, które przeradzają się w najpiękniejsze chwile naszego życia. Na widok pary z 20-30 letnim stażem, czy też dwojga staruszków spacerujących pod rękę warszawską starówką budzi się w nas radość i zazdrość. Takie związki są sprzeczne z naukowym postrzeganiem miłości. Udowodniają, że to uczucie potrafi przetrwać dziesiątki lat i nadal przynosić taką samą radość.

Nie czekaj, wyznaj miłość w Międzynarodowy Dzień Wyznawania Miłości

Żyjemy szybko. Praca, kariera, biznes, egoizm przysłaniają nam to co najważniejsze w życiu – drugiego człowieka. Więc jeśli wiesz, że twoja miłość siedzi dwa biurka dalej, nie wahaj się, kiedyś w końcu musisz jej powiedzieć, że to do niej wzdychasz wieczorami. Jeśli już wyznałeś nieprzemijającą miłość, to również możesz dziś świętować. Przypomnij partnerce/partnerowi jak ważny jest dla Ciebie. Powiedz Kocham Cię.