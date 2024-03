Międzynarodowy Dzień Kobiet. Google przygotowało okolicznościową grafikę

Jak co roku, 8 marca kobiety obchodzą swoje święto. To okazja do pokazania pamięci o paniach, a także szansa na zwrócenie uwagi na dokonania kobiet oraz problemy i wyzwania, z którymi muszą się mierzyć. Google z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet przygotowało symboliczną grafikę, która "przedstawia grupę kobiet dzielących się mądrością z pokolenia na pokolenie".