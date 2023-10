Międzynarodowy Dzień Bez Elektrośmieci – recykling ma sens

Tegoroczna edycja wydarzenia przebiega pod hasłem "Do recyklingu oddaj wszystko, co na baterie albo z wtyczką" i ma na celu zwrócenie naszej uwagi na kwestię "niewidzialnych" elektrośmieci – przedmiotów elektronicznych, których nie kojarzymy jako elektroodpady, w związku z czym nie są przekazywane do recyklingu. Do tej grupy odpadów zalicza się np. urządzenia do pielęgnacji ciała, zabawki elektroniczne, słuchawki, myszki, e-papierosy, czujniki dymu, rowery i hulajnogi elektryczne, piloty, powerbanki, pendrive’y czy po prostu zasilacze i ładowarki.