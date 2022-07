Michniewicz - Stanowski - Fryzjer. Historia znajomości

Stanowski też przyznaje, że wykorzystywał znajomość z Fryzjerem. W książce wydanej w 2016 roku opisuje, że gdy jeden z sędziów straszył go procesem, poprosił Forbricha o pomoc. "Skontaktowałem się wtedy z Forbrichem i spytałem, czy nie dałoby się go jakoś utemperować. Fryzjer poprosił o przyjazd do Poznania. Odebrał mnie z dworca i pojechaliśmy do pobliskiej restauracji. Tam rozegrała się scenka, z której śmieję się do dziś. "Architekt" wyjął kartkę papieru, napisał na niej, kto z kim grał i kto sędziował (między innymi podał nazwisko arbitra liniowego). Powiedział: - Zapamiętaj, co tu jest napisane. Dokładnie to mu powtórz. To wystarczy. Następnie podarł tę kartkę na maluteńkie kawałeczki i wszystkie je… zjadł. Naprawdę - zjadł. Informacje przekazane przez Fryzjera poskutkowały na tyle, że upierdliwy sędzia przestał się rzucać. Mówiąc krótko – został spacyfikowany".