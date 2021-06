Michał Wypij gościem programu "Tłit"

Co dziś w programie? Rozmowa Olgi Tokarczuk z włoskim dziennikiem "Corriere della Serra" "zainspirowała" prawicowy internet do podjęcia akcji #OdeślijksiążkęOldzeTokarczuk. Noblistka miała szkalować własny kraj, używając krzywdzącego porównania Polski do Białorusi. Jednak już sam tytuł rozmowy Tokarczuk mówi co innego, bo można go przetłumaczyć na "Białoruś jak Polska: płaci za opieszałość Europy". Wynika więc z niego, że noblistka krytykuje brak zdecydowanej i szybkiej reakcji Wspólnoty, a nie zrównuje Polskę z Białorusią.