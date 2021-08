Michał Woś gościem programu "Tłit"

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek chce wyłączenia części sędziów w sprawie orzekania wyższości prawa unijnego nad krajowym. Uzasadnia to brakiem bezstronności i wątpliwościami co do legitymacji tych sędziów. Wyłączenie obejmuje Krystynę Pawłowicz, Mariusza Muszyńskiego, Justyna Piskorskiego i Jarosława Wyrembaka.