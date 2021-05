Michał Woś gościem programu "Tłit"

Czechy wycofują wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. kopalni Turów tuż po rozmowie czeskiego i polskiego szefa rządu. - To porozumienie przede wszystkim zakłada wieloletnie projekty z udziałem strony polskiej w wysokości do 45 mln euro i współfinansowanie tych projektów przez stronę polską - przekazał po negocjacjach premier Mateusz Morawiecki.