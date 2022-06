Miasteczko Myśli:Jak podtrzymywać i rozwijać długotrwałe wysiłki na rzecz uchodźców?

Migracja ludności z Ukrainy odbywa się na niespotykaną dotąd skalę. By powstrzymać kryzys uchodźczy, jest jeszcze wiele do zrobienia. Idealnym scenariuszem byłoby zakończenie wojny tak, by możliwie jak największa część uchodźców wróciła szybko do domu. Równie ważne jest również zapobieganie powstawaniu konfliktów w przyszłości, dlatego koncept The Business Plan for Peace zakłada zwiększenie edukacji ludności w zakresie umiejętności negocjacyjnych i zapobiegania konfliktom w taki sposób, by młode pokolenie mogło poradzić sobie z kryzysami w pokojowy sposób. Zamiast zwiększać budżet na zbrojenia, warto zainwestować w edukację w zakresie negocjacji. Tylko w ten sposób możemy liczyć na długotrwały pokój.