Miało być inaczej. KRUS folwarkiem PSL

Działaczka, która otrzymała Złotą Koniczynkę, pracownica biura poselskiego wiceszefa MON, długoletni asystent ministra rolnictwa oraz wielu innych działaczy ludowych i polityków, którzy nie odnieśli sukcesu w wyborach parlamentarnych czy do Parlamentu Europejskiego, znaleźli zatrudnienie na kierowniczych stanowiskach w Kasach Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - wynika z informacji Radia ZET. Wcześniej informowano o posadach w KOWR i ARiMR. Teraz działacze PSL znaleźli zatrudnienie także w KRUS.

Z ustaleń rozgłośni wynika, że PSL obsadziło większość stanowisk dyrektorskich w Oddziałach Regionalnych KRUS oraz jedną trzecią Placówek Terenowych. Przedstawiciele innych partii koalicyjnych również otrzymali swoje miejsca, łącznie ponad 100 posad dla działaczy, którzy bez powodzenia startowali na posłów, europosłów czy do samorządów. Kierownicy PT KRUS zarabiają ok. 8,5 tys. zł brutto, a dyrektorzy OR - 13,5 tys. zł brutto - czytamy.