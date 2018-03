Mężczyzna uwięziony w turbinie. Nie przeżył

Na terenie prywatnej elektrowni wodnej w miejscowości Bieleckie Młyny doszło do wypadku. Śruba przycisnęła rękę 70-latkowi. Mężczyzna nie dawał oznak życia. Uwolniono go, zmarł jednak w szpitalu.



- Otrzymaliśmy informację, że w elektrowni wodnej mężczyzna został przyciśnięty przez śrubę. Po przyjeździe jednostek na miejsce okazało się, że mężczyzna ma uwięzioną rękę do wysokości barku w turbinie i nie daje oznak życia. Rozpoczęła się dramatyczna walka z czasem - mówili strażacy w rozmowie z TVN 24.

Do zdarzenia doszło w czwartek rano. Na miejsce przyjechało kilka zastępów straży pożarnej, lotnicze pogotowie ratunkowe oraz policja Podjęto walkę o życie mężczyzny. Przewieziono go to szpitala. Tam zmarł.