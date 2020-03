Mężczyzna uniemożliwił jazdę pijanej kobiecie. Wszystko nagrały kamery monitoringu

O zdarzeniu poinformowana lubelska policja . Wczoraj po godz . 22 w Łukowie 27-letni mężczyzna cudem uniknął zderzenia z citroenem, który jechał bez świateł, a jego kierowca wymusił pierwszeństwo przejazdu. Mężczyzna, podejrzewając że kierująca citroenem może być pijana, pojechał za nią. Jadący "wężykiem" samochód zatrzymał się na skrzyżowaniu w rejonie Al. Kościuszki w centrum Łukowa. Mężczyzna wykorzystał ten moment, podbiegł do stojącego samochodu i zabrał kobiecie kluczyki. Następnie poprosił innego kierowcę o wezwanie policji.

Okazało się, że kobieta na 2 promile alkoholu w organizmie Miała pretensję najpierw do mężczyzny, który ją zatrzymał, a następne do policji. Tłumaczyła, że nic się nie stało a nawet poprosiła policjantów o odwiezienie do domu.