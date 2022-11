Mężczyzna pogryziony przez trzy psy. Na miejscu śmigłowiec LPR

Pies wdarł się do domu opieki. Rottweiler zaatakował wolontariuszkę

We wrześniu informowaliśmy, że 35-letnia wolontariuszka pracująca w domu opieki na terenie gminy Strzegowo została zaatakowana przez psa. Zwierzę wbiegło do kuchni. Kobieta trafiła do szpitala. Po tym zdarzeniu jej życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo.