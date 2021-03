Mężczyzna odgryzł fragment palca policjantowi po szaleńczej ucieczce. Sąd skazał go na cztery lata więzienia

Do wydarzenia doszło w 2020 r. Mężczyzna pędził 140 kilometrów na godzinę przez centrum Poznania, jechał pod prąd przez rondo, a gdy policjanci próbowali go zatrzymać, jednemu z nich odgryzł fragment palca. Teraz Marcin S. usłyszał wyrok. Sąd skazał go na cztery lata więzienia.