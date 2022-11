"Merkel była bezsilna". Powiedziała, co się działo tuż przed wojną w Ukrainie

Merkel o dostawach broni do Ukrainy

Podczas rozmowy, do której odnosi się niemiecki magazyn, Merkel pochwaliła opór Ukraińców. Jej zdaniem Niemcy nie powinny być pierwszym narodem, który wysyła do Ukrainy nowoczesne czołgi, bo w Rosji "Niemcy to wciąż dobry sposób na podburzanie". Jednocześnie wyraziła szacunek dla prezydenta Kazachstanu Kasyma-Żomarta Tokajewa.