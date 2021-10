Melduję się w Kato – i dorzucam się do rozwoju miasta

Zameldowanie w Katowicach to nie tylko urzędowa formalność, ale przede wszystkim płynące z tego realne korzyści dla mieszkańców. Wiedzą o tym ponad 53 tysiące osób, które od 1 września 2020 do 31 sierpnia br. dołączyły do programu "Katowicka Karta Mieszkańca". Karta Mieszkańca uprawnia do zniżek u 89 partnerów prywatnych i w 12 jednostkach miejskich. Dzięki niej mieszkańcy miasta mogą taniej skorzystać m.in. z basenów, kortów tenisowych, wydarzeń kulturalnych, usług fryzjerskich, weterynaryjnych czy prawnych. A przy okazji – dzięki zameldowaniu i rozliczaniu w Katowicach podatku dochodowego – wesprzeć miejski budżet i lokalne inwestycje.