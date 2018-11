Meksyk i USA nie radzą sobie z imigrantami. Doszło do ataku na zapory graniczne

Na granicy Meksyku i USA przebywa obecnie około 5 tys. imigrantów, głównie z Hondurasu. W niedzielny wieczór (czasu lokalnego) grupa migrantów siłą próbowała przekroczyć zapory graniczne w San Diego. Służby użyły gazu łzawiącego, aby powstrzymać napastników.

Meksyk i USA nie radzą sobie z imigrantami

USA nie wpuści imigrantów

Prezydent USA Donald Trump już kilka tygodni temu zapowiedział, że nie wpuści karawany imigrantów do USA. Swoje stanowisko podkreślił również w sobotę poprzez wpis na Twitterze_ Migranci na południowej granicy nie będą wpuszczeni do Stanów Zjednoczonych do czasu indywidualnego zaaprobowania ich wniosków przez sąd. Wpuścimy tylko tych, którzy przybędą do naszego kraju legalnie. Wobec innych stosujemy konsekwentnie politykę "Złapać i Zatrzymać”_.