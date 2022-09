MEiN zatwierdziło drugi podręcznik do HiT-u. Jest alternatywa dla książki Roszkowskiego

Uczniowie nie będą skazani na kontrowersyjny podręcznik do HiT-u prof. Wojciecha Roszkowskiego. Do użytku szkolnego został bowiem dopuszczony drugi podręcznik do przedmiotu historia i teraźniejszość, przygotowany przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. W piątek pojawił się w odpowiednim wykazie Ministerstwa Edukacji i Nauki.