"Mein Kampf" po polsku. Jest sprzeciw. "Psychopatologiczny manifest"

"Uważamy to za moralne zło. Nie przyjmujemy tłumaczenia, że komentarz do polskiego 'Mein Kampf' ma obnażać jego zło i 'roztłumaczać' Polakom. Oni naprawdę, w ogromnej większości, doskonale to pojmują" - czytamy w oświadczeniu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego przesłanym PAP.