Meghan i Harry u Oprah. Ekspert: większym problemem rasizm obecny w społeczeństwie

W rozmowie z Oprah Winfrey Meghan Markle wraz z mężem Harry'm mówili między innymi o rasizmie, z jakim spotykała się była księżna Sussex po wejściu do brytyjskiej rodziny królewskiej.

– Nigdy nie podam szczegółów tej rozmowy – odpowiedział Harry, pytany przez Winfrey o wątek dotyczący koloru skóry jego dziecka. Jak dodał, w brytyjskich tabloidach pojawiały się artykuły na temat Meghan, w których "pobrzmiewały kolonialne tony". - Mimo tego nikt z mojej rodziny nic nie powiedział. To boli – powiedział.

"Rasizm jest obcy rodzinie królewskiej"

- To są osoby wychowane w duchu szacunku do różnorodności – powiedział. Zaznaczył, że dowodzi temu już samo wejście Meghan Markle do rodziny królewskiej.