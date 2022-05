Media: lider ISIS zatrzymany w Turcji

Informacje ma przekazać sam prezydent

Według OdaTV aresztowanie dżihadysty ogłosi sam prezydent Recep Tayyip Erdogan. Ma to się wydarzyć w "najbliższych dniach". Urzędnicy przekazali, że do aresztowania lidera dżihadystów doszło "po długiej policyjnej obserwacji domu, w którym przebywał". Podczas zatrzymania nie doszło do wymiany ognia.