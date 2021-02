Media bez wyboru. "Ta odpowiedź przejdzie do historii"

Media bez wyboru. RPO przypomniał słowa Jarosława Kaczyńskiego sprzed 10 lat

- To ja sobie pomyślę, proszę oddać głos komuś innemu - odparł Soboń.

Morawska-Stanecka: to dzięki mediom komercyjnym dowiedzieliśmy się o wielu aferach

Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka, której głos oddał prowadzący program, przypomniała, że to dzięki mediom komercyjnym dowiedzieliśmy się o wielu aferach, między innymi tej z respiratorami czy o przypadkach pedofilii w Kościele. - Czy pan oglądał TVP po wystąpieniu marszałka Senatu, jaka fala hejtu się na niego wylała, ile kłamstw? - pytała ministra Sobonia wicemarszałek Senatu.

- To pytanie pana redaktora i ta odpowiedź pana ministra przejdą do historii, bo to jest cały obraz telewizji, która z założenia powinna być telewizją publiczną, ale stała się telewizją rządową, pisowską - skomentował tę wymianę zdań wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL.