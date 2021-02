Media bez wyboru i Strajk Kobiet. USA obserwuje sytuację w Polsce

Rzecznik Departamentu Stanu USA odniósł się do protestów mediów dotyczących podatku od reklam i zarzutów dla Marty Lempart. Ned Price wspomniał, że USA promują, wspierają i bronią prawa do wolności słowa, czy do pokojowych protestów. Sprawę skomentował również senator Bob Menendez.

Media bez wyboru i Strajk Kobiet. Komentarz Departamentu Stanu USA Źródło: East News , Fot: KEVIN LAMARQUE