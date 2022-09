Mazowsze. 14-latek źle się poczuł po lekcjach. Nie żyje

Do ogromnej tragedii doszło we wsi Gniewoszów koło Kozienic. 14-letni Patryk gorzej się poczuł. Jego stan bardzo szybko się pogarszał i chłopak zmarł. Teraz sprawą zajmie się prokuratura. Śledczy sprawdzą, czy nie doszło do nieumyślnego spowodowania śmierci.