Mazowieckie: policja przechwyciła prawie 50 tys. szt. „podróbek” m.in. perfum i odzieży o wartości niemal 7 mln. zł

Wspólna akcja funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej wraz z policjantami z Wołomina i Komendy Stołecznej Policji na terenie województwa mazowieckiego zakończyła się sukcesem. Mundurowi zlikwidowali magazyny, w których znajdowały się m.in. podrobione perfumy, odzież i zegarki o wartości niemal 7 mln. zł. Zatrzymano 2 mężczyzn.

Funkcjonariusze Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku oraz Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją wołomińskiej komendy ustalili, że na prywatnych posesjach, w powiecie piaseczyńskim i grójeckim (woj. Mazowieckie), mogą znajdować się magazyny z hurtowymi ilościami m.in. kosmetyków i odzieży, z nielegalnie naniesionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi światowych producentów. W jednym z wcześniej wytypowanych budynków na terenie miejscowości Wilcza Góra, funkcjonariusze zatrzymali dwie osoby, które sortowały i przygotowywały do wywozu „podrobione” kosmetyki.

Podczas dalszych działań w hali na terenie powiatu grójeckiego, zabezpieczona została kompletna linia produkcyjna, służącą do wytwarzania opakowań podrobionych perfum. Na miejscu funkcjonariusze znaleźli również 283 sztuki blaszanych matryc, wykorzystywanych do nanoszenia zastrzeżonych znaków towarowych oraz 17 446 sztuk gotowych fiolek perfum o pojemności 33 ml i wartości rynkowej 2,3 mln zł.

Dwaj zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty. Dotyczą one wprowadzania do obrotu towaru oznaczonego prawnie zastrzeżonymi znakami towarowymi, czyniąc z tego stałe źródło dochodu. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.