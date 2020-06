Matura 2020. Dariusz Piontkowski o stresie przed maturami

Matura 2020. Dariusz Piontkowski o nauczycielach

W krótkim wideo opublikowanym na Twitterze Ministerstwa Edukacji Narodowej, Dariusz Piątkowski mówi o stresie związanym z egzaminami maturalnymi. Stres ów towarzyszy nie tylko maturzystom, lecz także ich nauczycielom i to właśnie im poświęcił swoją wypowiedź szef MEN.

- Każdy nauczyciel uczący w szkole średniej ma nadzieje, że w ciągu tych 4 lat przekaże taką porcję wiedzy i tak nauczy swoich wychowanków, że potem bez problemu zdadzą egzamin maturalny. Dla nas więc jest to także pewien stres i gdy nasi wychowankowie przychodzą do szkoły, to trzymamy za nich kciuki i mamy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze - mówi Dariusz Piontkowski.