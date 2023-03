Dusiła swoją córkę, a potem ugodziła nożem. Matka skazana na dożywocie

Wstrząsająca zbrodnia

Jak ustalił prokurator, 4 maja 2021 roku Magdalena C. zadała córce, co najmniej trzy ciosy kuchennym nożem w okolice serca. Po zranieniu dziecka kobieta zadzwoniła do znajomego i poinformowała go o tym, co zrobiła. Ciężko ranna dziewczynka zmarła w czasie operacji w szpitalu im. Karola Jonschera w Poznaniu. Jak przyznali wówczas lekarze, trzylatka miała bardzo głęboką ranę kłutą serca.