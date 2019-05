Matka Boska Tęczowa. Nocna akcja w Warszawie. Plakaty na kościołach i posterunkach

Plakaty z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej w tęczowej aureoli z napisem "tęcza nie obraża" pojawiły się w nocy na murach i ogrodzeniach warszawskich kościołów i posterunków policji. Aktywiści mówią, że to te instytucje odpowiadają za zatrzymanie Elżbiety Podleśnej i "podsycanie homofobicznej nagonki". Zamieścili zdjęcia z nocnej akcji w sieci.

"Udekorowane tym pięknym symbolem miłości zostały mury i ogrodzenia warszawskich kościołów oraz posterunki policji, ponieważ to te dwie instytucje - Kościół i policję obciąża ciężar haniebnej poniedziałkowej akcji oraz podsycania homofobicznej nagonki" - poinformowali organizatorzy. To Tomasz Szymanderski-Pastryk, Iwona Wyszogrodzka, Jan Wójtowicz, Jagna Kądziela, Wojciech Szafrański. Aktywiści umieścili zdjęcia z nocnej akcji na Facebooku.

Plakaty pojawiły się m. in. na katedrze św. Jana Chrzciciela, Pałacu Prymasowskim, katedrze św. Floriana, Świątyni Opatrzności Bożej, siedzibie Konferencji Episkopatu Polski i innych warszawskich świątyniach.

Elżbieta Podleśna zatrzymana

Przypomnijmy: nad głową Maryi i dzieciątka dorysowano tęczową aureolę. Takie obrazy zawieszono m.in. w miejskich toaletach czy koszach na śmieci wokół kościoła św. Dominika w Płocku. Była to reakcja wobec aranżacji Grobu Pańskiego podczas Wielkanocy, gdzie krzyż był otoczony "grzechami" m.in. "LGBT" czy "gender", co prowadziło do kłótni między proboszczem i protestującymi.