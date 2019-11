Mateusz Morawiecki złamał sejmowe zasady. "Nam by kazali płacić karę"

Premier Mateusz Morawiecki w czasie pierwszego posiedzenia Sejmu złamał reguły panujące w Sejmie. Dwukrotnie upominała go w tej sprawie marszałek Elżbieta Witek. Za takie przewinienia politycy opozycji płacili kary finansowe. – Gdybym to była ja, zabraliby mi część uposażenia – mówi Monika Wielichowska z PO.

Mateusz Morawiecki napił się wody i nie zważając na upomnienia kontynuował przemówienie, mimo kolejnych próśb o zakończenie wystąpienia. - Premier Morawiecki dwukrotnie został upomniany przez marszałek Witek. Gdyby był to Sławomir Nitras , ja czy poseł Michał Szczerba , zakończyłoby się to ukaraniem nas, zabraniem części naszego uposażenia. Parlamentarzyści powinni być równo i sprawiedliwie traktowani. Ale nie są. I pewnie nie będą – mówi Wirtualne Polsce Monika Wielichowska.

Karę finansową po dwukrotnym upomnieniu przez marszałka Sejmu otrzymał poseł Michał Szczerba. – To była taka sama sytuacja. Marszałek uznał, że mam zapłacić 2,5 tys. złotych za to, że przekroczyłem czas o 37 sekund. Premier Morawiecki przekroczył go o osiem minut… - mówi Wirtualnej Polsce poseł PO.