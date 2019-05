Mateusz Morawiecki: To nam należą się odszkodowania

Premier RP Mateusz Morawiecki ocenił w sobotę, że sytuacja, w której potomkowie ofiar muszą "cokolwiek płacić", to sytuacja, w której "świat staje na głowie". Jak podkreślił, to Polacy byli okradani i mordowani, a nie odwrotnie.

Szef polskiego rządu był w sobotę w Mławie. Na spotkaniu z lokalnymi przedsiębiorcami i mieszkańcami regionu podkreślał, że miasto to może się pochwalić piękną historią.

Odnosząc się do bitwy pod Mławą w 1939 r., Mateusz Morawiecki stwierdził, że "Mława to miasto bohaterskiej obrony". - Wielkie ukłony do ziemi dla bohaterów tamtych dni - dodał.