Mateusz Morawiecki przyjął dymisję wiceminister Iwony Michałek

O dymisji Gowina poinformował we wtorek rzecznik rządu Piotr Mueller. Tłumaczył, że powodem odwołania go z tych funkcjo jest fakt, iż zarówno on, jak i inni członkowie Porozumienia pracowali w niewystarczającym tempie nad projektami zawartymi w Polskim Ładzie oraz podejmowali "nierzetelne działania" dotyczące reformy podatkowej.