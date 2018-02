Mateusz Morawiecki na czele rządu. To za mało?

Jarosław Kaczyński ma rzesze wielbicieli. Nawet jego przeciwnicy nie zaprzeczają jego ogromnym wpływom na losy polskiej polityki. Tym razem Polacy jednak zaskoczyli. Ich zdaniem przyszedł czas, by oddał stery w Prawie i Sprawiedliwości.

Do wyników sondażu odniósł się Stanisław Pięta z PiS. - Proszę mnie dopisać do tych 32 proc. Jest dobrze jak jest, i długo jeszcze będzie tak dobrze. Cała nadzieja Polski jest w tym, by sprawami państwa kierował pan prezes Jarosław Kaczyński - ocenił.