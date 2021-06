Pociąg odjechał bez maszynisty. Był w toalecie

- Za sterami pociągu usiadła osoba, która nie miała do tego uprawnień. Mężczyzna, który odjechał z Rzepina, tłumaczył, że doszło do nieporozumienia. Nie wiedział, że maszynisty nie ma w pociągu. To jednak nie zmienia faktu, że nigdy nie powinien siadać za sterami tego składu - powiedział asp. Andrzej Braciński z Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie. Teraz kierownikowi grozi do 5 tys. zł grzywny.