Masz pomysł na start-up? Skorzystaj ze wsparcia Platform startowych w Polsce Wschodniej!

Szeroki pakiet zindywidualizowanych usług

Pomysłodawcy zostaną objęci indywidualnymi programami tzw. inkubacji. Inkubacja, podobnie jak w naturze, oznacza wykluwanie się. Pomysł, który rodzi się w czyjejś głowie, potrzebuje odpowiednich warunków i starań, by mógł z niego "urodzić się" innowacyjny produkt. Uczestnicy programu dostają więc możliwość przetestowania i zweryfikowania swojego pomysłu aż do momentu powstania najprostszej wersji produktu. Pozwala to firmie zebrać informacje zwrotne od użytkowników i dowiedzieć się, co należy ulepszyć lub zmienić. Inkubacja odbywa się pod okiem opiekuna, czyli doświadczonego menedżera inkubacji. Firmy otrzymują także wsparcie od mentorów i ekspertów – praktyków z danej branży.