Marzysz o ochłodzeniu? Modele pogodowe są bezlitosne

Już w nocy wtorku na środę pojawią się w naszym kraju pierwsze przelotne burze i opady deszczu. Jak prognozuje IMGW występować będą początkowo na północnym zachodzie, później miejscami na zachodzie oraz południu. To przyniesie leciutkie ochłodzenie w środę w miejscu ich występowania. Temperatura maksymalna od 25 st. C na północnym zachodzie, około 31 st. C w centrum, do 33 st. C na północnym wschodzie. Chłodniej będzie jedynie nad samym morzem od 21 st. C do 24 st. C.