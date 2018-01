Marznące opady oraz silna mgła. IMGW ostrzega

Wielkopolskie, pomorskie, zachodniopomorskie i kujawsko-pomorskie - to właśnie dla tych województw Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia. Chodzi o marznące opady wywołujące gołoledź, które mogą być w szczególności niebezpieczne dla kierowców.

Na północnym-wschodzie kraju temperatura w nocy spadnie nawet do -11 stopni, a w centrum do -5 stopni (w centrum). Cieplej będzie na południowym zachodzie - termometry mają wskazać ok. 1 stopnia.

Jak podają synoptycy, można spodziewać się także silnych mgieł w zachodnich i północnych województwach. Ma być cieplej: temperatura będzie wahać się od ok. 1 stopnia do wschodzie, do ok. 3 stopni w centrum i 9 stopni na południowym zachodzie. Z kolei prędkość wiatru wyniesie w porywach do 55 kilometrów na godzinę, a w Sudetach - 75 kilometrów na godzinę.