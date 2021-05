Marszałek Sejmu skomentowała wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Polityk PiS podkreśliła, że "kształtowanie składu Trybunału Konstytucyjnego przez polski Sejm, stanowi wyraz suwerenności Państwa Polskiego". "Polska w żadnej umowie międzynarodowej, nie przekazała zagranicznemu organowi sądowemu, kompetencji do kontroli trybu tego wyboru. W szczególności Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, nie upoważnia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do oceny, który sędzia powołany został legalnie" - dodała.

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

W piątek ETPCz w Strasburgu wygłosił wyrok w sprawie polskiego przedsiębiorcy, którego skarga została odrzucona przez Trybunał Konstytucyjny. Europejski sąd stwierdził, że fakt, iż w składzie orzekającym w sprawie zasiadał Mariusz Muszyński powołany przez Sejm do TK na już zajęte stanowisko, sprawia, że wyrok był wadliwy. Co za tym idzie zostało naruszone prawo do rzetelnego procesu.