Marsz Równości. "FAZ pisze o "grupie chuliganów" w Białymstoku

"Obawialiśmy się o własne życie" - pisze w relacji z Białegostoku "Frankfurter Allegemeine Zeitung". Pozostałe niemieckie media przypominają słowa prezesa PiS z kwietnia. Wtedy Jarosław Kaczyński nazwał homoseksualistów zagrożeniem dla Polski.

Gazeta pisze także o kampanii nienawiści przed samym wydarzeniem w stolicy Podlasia. Redaktorzy wydania wyliczają, że brał w niej część Kościoła, a także "Gazeta Polska", która do swojego numeru dołączyła naklejki "strefa wolna od LGBT". - Do demonstracji szykowali się także kibice Jagiellonii Białystok - mówi w rozmowie z "FAZ" jeden z uczestników Marszu Równości, Bartek Górski.

29-latek relacjonuje także przebieg demonstracji. Przyznaje, że z początku "policja próbowała jeszcze uniknąć eskalacji, jednak sytuacja w pewnym momencie sytuacja wyrwała się spod kontroli". - Panował kompletny chaos, policja nie wiedziała, co robić. Wydawało się, że chuligani przybiegają z każdego zakątka - mówił Górski. Dodał, że "ludzie obawiali się o własne życie".

Podczas pochodu przez dzielnice mieszkalne, na głowy uczestników miała spadać mąka, woda i przedmioty domowego użytku. - To nie była nienawiść prawicowych ekstremistów, ale zwykłych ludzi - cytuje Górskiego "FAZ". 29-latek wyraził krytycznie odniósł się do udziału dzieci wśród kontrmanifestantów - To straszne, jak próbuje się te nienawistne postawy przekazać następnemu pokoleniu - dodał.