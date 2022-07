Marsz Pamięci 22 Lipca 1942 w 80. rocznicę rozpoczęcia wielkiej deportacji z getta warszawskiego

W Marszu Pamięci 22 lipca 1942 jak co roku oddamy hołd zamordowanym żydowskim mieszkańcom Warszawy. Wspominać będziemy szczególnie uchodźców i przesiedleńców z miast i miasteczek okupowanej Polski i Europy, którzy zmarli w getcie warszawskim z powodu głodu i chorób lub zostali zgładzeni przez niemieckich nazistów w Treblince. – Co czwarta osoba w "dzielnicy zamkniętej" została przymusowo przesiedlona z miast takich jak Łódź, Płock, Skierniewice, Sierpc, Góra Kalwaria, Piaseczno, a także Berlin czy Hamburg. Uchodźcy żyli w getcie w najgorszych warunkach, najczęściej w przeludnionych schroniskach nazywanych "punktami" i jako pierwsi zostali wysłani do Treblinki. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału. To nasz obowiązek i przywilej okazania pamięci – mówi dyrektor ŻIH, Monika Krawczyk.